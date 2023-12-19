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        Ahlat'ta "Hoşgeldin Bebek Projesi" hayata geçirildi

        Ahlat Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Hoşgeldin Bebek Projesi" kapsamında hamilelere, gebelik dönemiyle ilgili eğitimler verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 16:01 Güncelleme: 19.12.2023 - 16:01
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        Ahlat'ta "Hoşgeldin Bebek Projesi" hayata geçirildi
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        Ahlat Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Hoşgeldin Bebek Projesi" kapsamında hamilelere, gebelik dönemiyle ilgili eğitimler verildi.

        Proje kapsamında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan eğitimde konuşan Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, projenin önemini vurgulayarak eğitim veren sağlık personeline teşekkür etti.

        Hayatın tamamının annelerden öğrenildiğini belirten Bingöl, "Edebi, toplumsal kuralları, dilimizi, dinimizi, devletimizi her şeyimizi annelerimizden öğreniyoruz. Dolayısıyla üzerlerindeki yük biraz fazla. Her şeyi annelerden öğrendiğimiz için annelerin de her şeyi çok iyi öğrenmesi gerekiyor. Nasıl ki bir annenin çocuk üzerinde hakkı varsa, çocuğunda anne üzerinde hakkı var." dedi.

        Annelerin özellikle sağlık konusundaki bilgileri ciddiyetle dinleyerek evlatlarında tatbik etmesi gerektiğini anlatan Bingöl, bu çalışmanın sağlıklı toplum ve sağlıklı bireylerin yetişmesine vesile olacağını kaydetti.

        Bingöl, "Burada annelerin özverisi hem toplumun güzel şekilde imar edilmesini hem de kendilerinin mutlu ve huzurlu olmasını beraberinde getirecektir. İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü süreci yakından takip ediyor. İstediğiniz konularda bilgi edinmek için çekinmeden devletimizin kurum ve kuruluşlarına gelebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Daha sonra Dr. Neval Aksoy, hemşire Enise Gündüz ve ebe İlknur Tatar tarafından doğum öncesi bakım, doğum eğilimi, doğum sonrası bakım ile gebelik sürecine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

        Soruların cevaplandırılmasıyla son bulan programa, İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, Halk Sağlığı Müdürü Maşallah Kınay, Ahlat Sağlık Müdürü Dr. Cansu Cengiz, Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yasin Yavuz ve kadınlar katıldı.

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