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        Bitlis'te bir avcı kayalıklardan düşüp öldü

        Bitlis'te ava giden kişi, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 11:58 Güncelleme: 31.12.2023 - 12:31
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        Bitlis'te bir avcı kayalıklardan düşüp öldü
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        Bitlis'te ava giden kişi, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan bilgilendirmeye göre, il merkezine bağlı Narlıdere köyünde yaşayan Fikret Korkmaz (38), avcılık yapmak için Cumhuriyet köyü kırsalına gitti.

        Korkmaz'ın akşam eve dönmemesi üzerine yakınları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bunun üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, köylülerle Narlıdere ve Cumhuriyet köyleri arasında arama yaptı.

        Aramada, kırsal alanda kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden Korkmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Korkmaz'ın cenazesi, otopsi için Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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