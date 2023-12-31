Bitlis'te bir avcı kayalıklardan düşüp öldü

Bitlis'te ava giden kişi, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan bilgilendirmeye göre, il merkezine bağlı Narlıdere köyünde yaşayan Fikret Korkmaz (38), avcılık yapmak için Cumhuriyet köyü kırsalına gitti.

Korkmaz'ın akşam eve dönmemesi üzerine yakınları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, köylülerle Narlıdere ve Cumhuriyet köyleri arasında arama yaptı.

Aramada, kırsal alanda kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden Korkmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Korkmaz'ın cenazesi, otopsi için Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.