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        Bitlis Valisi Karaömeroğlu'nun yeni yıl mesajı

        Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 12:58 Güncelleme: 31.12.2023 - 12:58
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        Bitlis Valisi Karaömeroğlu'nun yeni yıl mesajı
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        Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Karaömeroğlu, mesajında, hayata dair acı ve tatlı olayları, sevinçleri ve hüzünleri ile bir yılı geride bırakıp yeni bir yıla yeni umutlarla girmenin heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

        Her işte olduğu gibi geride kalan yılın muhasebesini yaparken, 2024 yılının da en iyi şekilde geçmesi için zamanın, enerjinin ve potansiyelin en verimli şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Karaömeroğlu, şunları kaydetti:

        "Yeni yılda en çok ihtiyacımız olan şey birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek korumaktır. Amacımız ülkemizin bölünmez bütünlüğünü ve yekvücut kenetlenmemizi tüm dünyaya göstermek olmalıdır. Zira ülkemiz yükseldikçe, geliştikçe hain hesapları ve emelleri olanların tazyikine maruz kalmaktadır. Bunun için daha çok çalışıp üreterek ülkemizi daha ileri götürmek hepimizin öncelikli ideali olmalıdır. 2024 yılının geçmiş yıllardan daha huzurlu ve güzel geçmesi, güzellikleriyle unutulmayacak bir yıl olması gönülden temennimizdir. 2024 yılının ülkemizde, bölgemizde ve ilimizde acıların yaşanmadığı, huzur ve esenliğin hakim olduğu bir yıl olmasını diliyorum. Bitlisli hemşerilerimin ve milletimizin yeni yılını en içten duygularımla kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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