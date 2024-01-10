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        Bitlis kırsalında 24 düzensiz göçmen yakalandı

        Bitlis kırsalında Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 12:09 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:09
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        Bitlis kırsalında 24 düzensiz göçmen yakalandı
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        Bitlis kırsalında Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda dün, merkez ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçaklığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Göçmenler ise sınır dışı işlemleri için Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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