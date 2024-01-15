Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te karla mücadele ekipleri köy yollarını açmak için mesai yapıyor

        Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 11:43 Güncelleme: 15.01.2024 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te karla mücadele ekipleri köy yollarını açmak için mesai yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        İl Özel İdaresi bünyesindeki 10 ekip, 45 iş makinesiyle sorumluluk bölgesinde kardan kapanan köy yollarını açmaya çalışıyor.

        Merkeze bağlı Başmaklı köyü yolunda çalışma yürüten ekipleri ziyaret eden İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, gazetecilere, geçen hafta cuma günü başlayan kar nedeniyle yaklaşık 300 köy yolunun kapandığını söyledi.

        Tüm ekibin gayretiyle köy yollarının büyük bölümünü açtıklarını belirten Aşit, "Sahadaki ekibimizle vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Tüm yolları açmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın ulaşımda sıkıntı yaşamaması için gayret ediyoruz." dedi.

        Karla mücadelenin özveri isteyen bir iş olduğunu kaydeden Aşit, "Her taraf bembeyaz ve yol görünmüyor. Ekiplerimiz yolları biliyor. Arkadaşlarımız 7 gün 24 saat esasına göre, dinlenmeden ve ailesinden uzakta vatandaşın ulaşımda aksamalar yaşamaması için çalışıyor. Son zamanlarda asılsız ihbarlarda düşüş yaşandı. Çok fazla asılsız ihbar almıyoruz. İşimizi yapıyoruz. En kısa sürede yolları açıyoruz. Devletimiz bütün imkanlarıyla halkımızın hizmetinde. Operatörlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Hasta almaya giden ambulans kara saplandı
        Hasta almaya giden ambulans kara saplandı
        Bitlis'te ulaşımın sağlanamadığı köylerdeki hastaların imdadına ekipler yet...
        Bitlis'te ulaşımın sağlanamadığı köylerdeki hastaların imdadına ekipler yet...
        Bitlis'te kardan kapanan 265 köy yolundan 100'ü ulaşıma açıldı
        Bitlis'te kardan kapanan 265 köy yolundan 100'ü ulaşıma açıldı
        Bitlis ve Hakkari'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Bitlis ve Hakkari'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Bitlis'te takside 5 kilo 518 gram esrar ele geçirildi
        Bitlis'te takside 5 kilo 518 gram esrar ele geçirildi
        Takside 5,5 kilo esrar ele geçirildi
        Takside 5,5 kilo esrar ele geçirildi