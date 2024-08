Bitlis'te "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni" düzenlendi

Bitlis'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni" düzenlendi.

Kiler İplik Fabrikası önünde düzenlenen törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bitlis ve ilçelerinde onlarca dev projeyi hizmete açmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Bitlislilerin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller için seferber olduğunu hatırlatan Kurum, "Bugün deprem bölgesinde 76 bin yeni yuvamızda hayat başladıysa bu Bitlislilerin ve 85 milyon büyük Türkiye'nin duasıyla oldu. Teslim edeceğimiz yuva sayımız eylülde 100 bin rakamına, yıl sonunda 200 bine, 2025 yılı sonunda 441 bine geliyorsa bu sizlerin, aziz milletimizin destekleri, dualarıyla oldu. Bitlisli kardeşlerimizle gurur duyuyoruz. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.

"Bundan 22 yıl önce bu ülkenin her şehrinde tarih, köhne yapıların altında acı çekiyor, ecdat mirası karanlıkta duruyordu. Bitlis Selçuklu emanetidir. 'Bitlis'te tarih yeniden güneşi görmeli' diyen Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere talimat verdi. Biz de hemen çalışmalara başladık. İstedik ki Bitlis'in çocukları bu köprülerde yürüsün, bu tarihle birlikte büyüsün ve buradaki mimariyle yaşasın. İstedik ki Bitlis'in gençleri açtığımız yollardan geçsin. Selçukluyu, kültürümüzü tanısın. İşte bu hayalle hemen tarihçilerimiz, mimarlarımız, mühendislerimiz ve Bitlisli kardeşlerimle el ele verdik. Dört mahallemizi içine alan önemli bir kentsel yenileme çalışması başlattık. Mutki Köprüsü'nden başlayıp Ulu Cami'ye, oradan kale etrafını dolaşıp eski sanayinin sonuna kadar devam güzergahta dere güzergahını baştan aşağıya yeniledik. Burada çok önemli bir kentsel dönüşüm projesi başlattık."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde coğrafyanın her karış toprağına yatırımlar yaptıklarını belirten Kurum, şunları kaydetti:

Kurum, 50 bin metrekare büyüklüğündeki alanda Bitlis Deresi'ni hızlıca ıslah ettiklerini hatırlatarak, proje kapsamında Bitlis'te açık hava müzesi inşa etmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

İlde turizm, ekonomi ve istihdamı güçlendirmeye devam edeceklerini dile getiren Kurum, "Bitlis'imizin yeni yatırımlarla hak ettiği konuma getirilmesi adına hep birlikte gece, gündüz çalışıyoruz. Bitlis ve ilçeleri için, bölgemiz için çalıştıkça, emekler verdikçe, bu hizmetlerimizden, eserlerimizden rahatsız olanlar var. Rahatsızlar çünkü AK Parti'miz, Cumhur İttifakımız her yeni yatırımla biraz daha güçlenmekte. Bundan dolayı Cumhurbaşkanımızın kestiği her kurdele, elindeki her makas onların keyfini kaçırıyor. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, daha çok kurdele keseceğiz." şeklinde konuştu.