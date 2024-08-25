Bitlis'te "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni" düzenlendi

Bitlis'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni" düzenlendi.

Kiler İplik Fabrikası önünde düzenlenen törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bitlis ve ilçelerinde onlarca dev projeyi hizmete açmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Bitlislilerin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller için seferber olduğunu hatırlatan Kurum, "Bugün deprem bölgesinde 76 bin yeni yuvamızda hayat başladıysa bu Bitlislilerin ve 85 milyon büyük Türkiye'nin duasıyla oldu. Teslim edeceğimiz yuva sayımız eylülde 100 bin rakamına, yıl sonunda 200 bine, 2025 yılı sonunda 441 bine geliyorsa bu sizlerin, aziz milletimizin destekleri, dualarıyla oldu. Bitlisli kardeşlerimizle gurur duyuyoruz. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde coğrafyanın her karış toprağına yatırımlar yaptıklarını belirten Kurum, şunları kaydetti: "Bundan 22 yıl önce bu ülkenin her şehrinde tarih, köhne yapıların altında acı çekiyor, ecdat mirası karanlıkta duruyordu. Bitlis Selçuklu emanetidir. 'Bitlis'te tarih yeniden güneşi görmeli' diyen Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere talimat verdi. Biz de hemen çalışmalara başladık. İstedik ki Bitlis'in çocukları bu köprülerde yürüsün, bu tarihle birlikte büyüsün ve buradaki mimariyle yaşasın. İstedik ki Bitlis'in gençleri açtığımız yollardan geçsin. Selçukluyu, kültürümüzü tanısın. İşte bu hayalle hemen tarihçilerimiz, mimarlarımız, mühendislerimiz ve Bitlisli kardeşlerimle el ele verdik. Dört mahallemizi içine alan önemli bir kentsel yenileme çalışması başlattık. Mutki Köprüsü'nden başlayıp Ulu Cami'ye, oradan kale etrafını dolaşıp eski sanayinin sonuna kadar devam güzergahta dere güzergahını baştan aşağıya yeniledik. Burada çok önemli bir kentsel dönüşüm projesi başlattık."

Kurum, 50 bin metrekare büyüklüğündeki alanda Bitlis Deresi'ni hızlıca ıslah ettiklerini hatırlatarak, proje kapsamında Bitlis'te açık hava müzesi inşa etmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. İlde turizm, ekonomi ve istihdamı güçlendirmeye devam edeceklerini dile getiren Kurum, "Bitlis'imizin yeni yatırımlarla hak ettiği konuma getirilmesi adına hep birlikte gece, gündüz çalışıyoruz. Bitlis ve ilçeleri için, bölgemiz için çalıştıkça, emekler verdikçe, bu hizmetlerimizden, eserlerimizden rahatsız olanlar var. Rahatsızlar çünkü AK Parti'miz, Cumhur İttifakımız her yeni yatırımla biraz daha güçlenmekte. Bundan dolayı Cumhurbaşkanımızın kestiği her kurdele, elindeki her makas onların keyfini kaçırıyor. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, daha çok kurdele keseceğiz." şeklinde konuştu.

Yerel seçimden önce deniz gibi vaat verip seçimden sonra bir bardak suyu bile çok görenleri hep birlikte rahatsız etmeye devam edeceklerini belirten Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhur İttifakımızla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetinin keyfini kaçırmaya devam edeceğiz. Hep birlikte bu mücadeleyi yapacağız. Umudun, icraatın, geleceğin adı olmaya hep birlikte devam edeceğiz. Onlara cevabımızı çok çalışarak vereceğiz. Başımızdaki baret, sırtımızdaki yelek, ayağımızdaki çizmeyle vereceğiz. Gömleğimizdeki terle, tozla vereceğiz ve bu millet için uyku yüzü görmeyen liderimizin, Cumhurbaşkanımızın yanında Bitlis Kalesi gibi dimdik durmaya devam edeceğiz. İstiyoruz ki Bitlis'in çocukları sokaklarda huzur, güvenle yürüsün. İstiyoruz ki Bitlis kalkınsın, Bitlis'in ekonomisi, istihdamı büyüsün. İşte bu dev yatırımlar Bitlis'imizde sizlerin istihdamı adına, sizlerin geleceği adına, ülkemizin ihracatı adına çok çok önemli yatırım."

- "Tesisimizde 400 kişiye istihdam sağlayacağız" Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Kiler ise ülkede 22 yıldır eğitimden sağlığa, ulaşımdan istihdama çok sayıda yatırım gerçekleştirildiğini ifade etti. Çevresel sorumluluk bilinci ve hassasiyetine uygun inşa edilen tesisin enerji ihtiyacının yenilenebilir enerjiyle karşılanacağını belirten Kiler, şöyle konuştu: "Türkiye'mizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hızla ilerlediği yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerine olan inancımızla Türkiye Yüzyılı'na ulaşmak için milli sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Bu kapsamda grup şirketlerimizden Kiler Tekstil Enerji Yatırımları AŞ olarak yaptığımız bu tesis bizim için bir gurur kaynağı oldu. 85 milyon dolar yatırımla gerçekleşen bu fabrika 200 bin metrekare arazi üzerinde kurulu 60 bin 600 metrekare kapalı alana sahip. İplik üretim tesisimizde günlük 65 ton pamuk işlenecek ve bundan yaklaşık 50 ton iplik elde edeceğiz."