Pelin Karaca son yolculuğuna uğurlandı
Manisa'da 37 yaşındaki Ali Uysal tarafından öldürülen 21 yaşındaki Pelin Karaca son yolculuğuna uğurlandı. Karaca'nı annesi "Kızım sana sahip çıkamadım" diyerek gözyaşlarına boğuldu
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 17 Eylül'de çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve eski komşusu Ali Uysal (37) tarafından öldürülüp, cesedinin Uşak'ın Eşme ilçesinde ormana gömüldüğü ortaya çıkan Pelin Karaca'nın cesedi bugün İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Manisa Alaşehir'e getirildi. Karaca için evinin önünde helallik alındı.
Tabuta sarılan Nihal Karaca ve teyzesi Zahide Kurt gözyaşı döktü
Anne Karaca, "Kızım sana sahip çıkamadım. Analık sütümü helal ediyorum" diye ağıt yaktı. Karaca'nın cenazesi daha sonra Alaşehir'e bağlı Türkmen Mahallesi Mezarlığı'nda öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, yakınları ve sevenleri katıldı.