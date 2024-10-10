Pelin Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 17 Eylül'de çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve eski komşusu Ali Uysal (37) tarafından öldürülüp, cesedinin Uşak'ın Eşme ilçesinde ormana gömüldüğü ortaya çıkan Pelin Karaca'nın cesedi bugün İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Manisa Alaşehir'e getirildi. Karaca için evinin önünde helallik alındı.