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        Bitlis Valisi Karakaya, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti, görevlilerden bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 18:16 Güncelleme: 27.09.2024 - 18:32
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        Bitlis Valisi Karakaya, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti
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        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti, görevlilerden bilgi aldı.

        Ziyaretlerde bulunmak üzere ilçeye gelen Karakaya, Ahlat Ulu Cami'de cuma namazını kıldı, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Daha sonra Abdurrahman Gazi Türbesi'ni ziyaret eden Karakaya, Selçuklu Meydan Mezarlığı'na geçti. Tarihi mezarlıkta yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında kazı başkanı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz ve Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek'ten bilgi alan Karakaya, gazetecilere, Ahlat'ta yürütülen güzel faaliyetlerin devamı ve daha da geliştirilmesi için çaba göstereceklerini söyledi.

        Bitlis'in kadim bir kent olduğunu belirten Karakaya, "Bitlis'imizin çok güzide özellikleri var. Bunlardan en önemlileri de belki Ahlat'ta. Selçuklu Meydan Mezarlığı, Anadolu'daki adeta ilk Türk mührü olarak dikkat çekiyor. Gerek Sayın Cumhurbaşkanı'mız gerekse bakanlıklarımız, devletimizin büyükleri buraya ziyadesiyle önem veriyor. Çünkü biz kültürümüzle, tarihimizle varız ve var olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Kentte ilk ziyaretini Ahlat ilçesine yaptığını ifade eden Karakaya, şöyle devam etti:

        "Buradaki ruhani hava ve manevi atmosfer oldukça etkileyici. Bugüne kadar bu güzide yere hizmet veren bütün devlet görevlilerimize, siyasilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bundan sonra da burayı layık olduğu noktaya getirmek için gayret sarf edeceğiz. Türkiye'deki ve dünyadaki kültüre, tarihe meraklı vatandaşlarımızı değerlerine sahip çıkmak için burayı ziyaret etmeye ve bu güzel atmosferi teneffüs etmeye davet ediyorum."

        Tarihi mezar taşlarının önünde fotoğraf çektiren Karakaya'ya, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, İl Özel idaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker ve kurum amirleri eşlik etti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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