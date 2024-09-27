Bitlis Valisi Karakaya, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti, görevlilerden bilgi aldı.

Ziyaretlerde bulunmak üzere ilçeye gelen Karakaya, Ahlat Ulu Cami'de cuma namazını kıldı, vatandaşlarla bir araya geldi.

Daha sonra Abdurrahman Gazi Türbesi'ni ziyaret eden Karakaya, Selçuklu Meydan Mezarlığı'na geçti. Tarihi mezarlıkta yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında kazı başkanı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz ve Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek'ten bilgi alan Karakaya, gazetecilere, Ahlat'ta yürütülen güzel faaliyetlerin devamı ve daha da geliştirilmesi için çaba göstereceklerini söyledi.

Bitlis'in kadim bir kent olduğunu belirten Karakaya, "Bitlis'imizin çok güzide özellikleri var. Bunlardan en önemlileri de belki Ahlat'ta. Selçuklu Meydan Mezarlığı, Anadolu'daki adeta ilk Türk mührü olarak dikkat çekiyor. Gerek Sayın Cumhurbaşkanı'mız gerekse bakanlıklarımız, devletimizin büyükleri buraya ziyadesiyle önem veriyor. Çünkü biz kültürümüzle, tarihimizle varız ve var olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kentte ilk ziyaretini Ahlat ilçesine yaptığını ifade eden Karakaya, şöyle devam etti: