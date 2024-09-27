Bitlis'te 50 engelliye akülü araç teslim edildi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, engellilerin hayatının kolaylaştırılması amacıyla temin edilen 50 akülü araç törenle sahiplerine teslim edildi.

Hollanda İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Adil Paylaşım Derneği, Cros Medikal, Wiki Autos, avukat Muaz Ergezen ve Hollanda'da yaşayan gurbetçilerin katkıları, Ahlat Kaymakamlığı ve Ahlat Engellilerle El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin işbirliğiyle alınan akülü araçlar için teslim töreni düzenlendi.

Ahlat Özel İdaresi Şantiye Şefliğinde yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, önemli ve duygulu bir programda katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bir ülkenin medeniyet seviyesini ölçmek için birçok kriterin bulunduğunu ancak bunların en önemlisinin engelli vatandaşlara sağlanan imkanlar olduğunu belirten Karakaya, şöyle konuştu:

"Bir ülke ve şehir, engelli vatandaşlarının ve ailelerinin ihtiyaçlarını ve sorunlarını önemli oranda gideremiyorsa yaptığı diğer işlerin bir bereketi olmaz diye düşünüyorum. Devletimiz ve hükümetimiz, engellilerimiz için yıllardır çaba sarf ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın bu anlamda çok önemli projeleri var. Belediyelerimizin, engellilerimizin her yere erişimini sağlayabilmeleri için fiziki mekanlara yönelik çok ciddi çalışmaları var. Son 20 yıllık sürede çok ciddi atılımlar yapıldı. Belediyelerimizin ve hükümetimizin çalışmalarıyla engelli kardeşlerimiz sokağa çıkabiliyor. Özel çocuklarımız için çok sayıda okul açıldı."