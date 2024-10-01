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        Bitlis'te 3 kilo 960 gram esrar ele geçirildi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 kilo 960 gram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 11:37 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:37
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        Bitlis'te 3 kilo 960 gram esrar ele geçirildi
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 kilo 960 gram esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, M.A'nın "uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı" bilgisine ulaşıldı.

        Bunun üzerine, 24 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda şüpheli M.A gözaltına alındı, ikametinde yapılan aramada 3 kilo 960 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        İşlemlerinin tamamlanmasının ardından 25 Eylül'de adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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