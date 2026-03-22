Bitlis Devlet Hastanesi'ne yeni cerrahi mikroskop cihazı kazandırıldı

Bitlis Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'ne ileri teknolojiye sahip cerrahi mikroskop cihazı kazandırıldı.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, aynı anda iki cerrahın aktif olarak çalışmasına imkan tanıyan cihazın, omurga ve beyin cerrahisi başta olmak üzere birçok ameliyatta kullanılacağı bildirildi.



Cihazın, özellikle omurga kırıkları, spinal kanal darlıkları, bel ve boyun fıtıkları ile beyin tümörleri ve kanamalarında etkin rol oynayacağı vurgulanan açıklamada, bu sayede sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.



Açıklamada, cihazın teminine katkı sunan Eren Holding'e teşekkür edildi.

