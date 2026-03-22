Kızılay gönüllülerinden hastanedeki çocuklara bayram ziyareti
Türk Kızılay Bitlis Şubesi gönüllüleri, hastanede tedavi gören çocukları, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret etti.
Türk Kızılay Bitlis Şubesi gönüllüleri, hastanede tedavi gören çocukları, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret etti.
Gönüllüler servislerde yatan çocukların bayramını kutladı, çikolata ve bayram harçlığı verdi.
Çocuklarla yakından ilgilenen gönüllüler, aileleriyle sohbet etti.
Kızılay Şube Başkanı Ali Cengiz, bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren özel günler olduğunu söyledi.
Bayramların birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği zamanlar olduğunu belirten Cengiz, "Bu anlamlı günlerde sahada olmaya ve ihtiyaç sahiplerinin yanında yer almaya devam ediyoruz. Minik kardeşlerimizin bayramını kutladık. İş birliği dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." dedi.
