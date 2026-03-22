Bitlis'te çığın düştüğü köy yolunda çalışma başlatıldı
Giriş: 22.03.2026 - 09:29 Güncelleme:
Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü ilçede, Karbastı köyü yoluna dün akşam çığ düştü.
Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü ilçede, Karbastı köyü yoluna dün akşam çığ düştü.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İlçe Özel İdaresi ekipleri, metrelerce karın bulunduğu yolda iş makineleriyle çalışma yürütüyor.
Karla mücadele ekipleri, yolu kısa sürede açmak için çaba gösteriyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri