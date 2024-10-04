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        Tatvan'da Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 16:14 Güncelleme: 04.10.2024 - 16:21
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        Tatvan'da Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

        İlçedeki çocuklar ve öğrencilerin katılımıyla Çağlayan Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, duvarlara çizilen hayvan resimleri çocuklar tarafından boyunda.

        Daha sonra, çocuklara hayvan sevgisi ve doğanın korunması konusunda bilgiler verildi.

        Velilerin de katılım gösterdiği etkinlik, çocuklara hediye verilmesiyle sona erdi.

        Tatvan Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Ömer Atış, "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde okullarımızdaki öğrencilerimizle ve çocuklarımızla bir araya gelip, onları hayvan sevgisi ve doğayı koruma konusunda bilgilendiriyoruz. Amacımız, bu konularda farkındalık oluşturmaktır." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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