Bitlis'te terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, dün kent merkezi ile Ahlat ve Güroymak ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramada terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.