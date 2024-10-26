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        Bitlis'te terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 09:57 Güncelleme: 26.10.2024 - 09:57
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        Bitlis'te terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, dün kent merkezi ile Ahlat ve Güroymak ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin ikametlerindeki aramada terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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