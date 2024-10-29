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        Bitlis'te "Cumhuriyet Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğaseverler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 30 kilometrelik parkurda bisiklet sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 15:28 Güncelleme: 29.10.2024 - 15:28
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        Bitlis'te "Cumhuriyet Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğaseverler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 30 kilometrelik parkurda bisiklet sürdü.

        Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla "Cumhuriyet Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi.

        Van Gölü sahilinde bir araya gelen dernek üyeleri ve doğaseverler, İncekaya köyüne kadar olan 30 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

        Dernek Başkanı Dilruba Ercan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı doğada kutlamayı tercih ettiklerini söyledi.

        Bu amaçla bir etkinlik düzenlediklerini belirten Ercan, "Programa çocuklarımızı da dahil ettik. Ailece katılanlar da oldu. Amacımız, bisiklet sürerek hem bu güzel günü kutlamak hem de doğaya dikkat çekmek. Etkinlik kapsamında pedal çevirdik, çocuklarımız şiirler okudu. Böylelikle bayramımızı doğada kutladık." diye konuştu.

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