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        Nemrut Kalderası'nda ayı saldırısı nedeniyle mahsur kalan turist ekiplerce kurtarıldı

        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda gece kamp yaparken ayı saldırısı sonucu mahsur kalan İngiliz turist, ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 09:12 Güncelleme: 30.10.2024 - 09:22
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        Nemrut Kalderası'nda ayı saldırısı nedeniyle mahsur kalan turist ekiplerce kurtarıldı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda gece kamp yaparken ayı saldırısı sonucu mahsur kalan İngiliz turist, ekiplerce kurtarıldı.

        AFAD'tan yapılan açıklamada, Bitlis'e gelen İngiltere vatandaşı Christopher Lomas Adams, Türkiye'nin en büyük krater gölünü bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası'nda kamp yaptı.

        İngiliz turist, gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ayı saldırısına uğrayıp mahsur kaldığı ihbarını yaptı.

        Bunun üzerine bölgeye sevk edilen UMKE, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarılan Adams, sağlık ekibine teslim edildi.

        Turistin saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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