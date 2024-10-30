Nemrut Kalderası'nda ayı saldırısı nedeniyle mahsur kalan turist ekiplerce kurtarıldı

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen UMKE, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarılan Adams, sağlık ekibine teslim edildi.

AFAD'tan yapılan açıklamada, Bitlis'e gelen İngiltere vatandaşı Christopher Lomas Adams, Türkiye'nin en büyük krater gölünü bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası'nda kamp yaptı.

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