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        Bitlis kırsalında mühimmat ele geçirildi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonda mühimmat, silah namlusu ve pil ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 08:55 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:30
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        Bitlis kırsalında mühimmat ele geçirildi
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonda mühimmat, silah namlusu ve pil ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 26 Ekim'de Tatvan kırsalında operasyon düzenlendi.

        "Şehit Güvenlik Korucusu Kubbettin Şimşek" adı verilen operasyonda, büyük boy 22 pil, el bombası, bixi namlusu, 300 kalaşnikof fişeği ve 350 bixi mühimmatı ele geçirildi.

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