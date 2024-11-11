Devletten aldığı destekle 30 dönümlük arazisine 3 bin 500 fidan dikti

ŞENER TOKTAŞ/SERDAR ADIYAMAN - Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan çiftçi Sunullah Yıldırım, devletten aldığı destekle 3 yılda 3 bin 500 elma fidanını toprakla buluşturdu.

Ahlat Kaymakamlığı, ilçedeki verimli arazilerin değerlendirilmesi ve tarımsal üretimin artırılması amacıyla "Ahlat'ta Meyveciliğin Geliştirilmesi Güdümlü Projesi"ni başlattı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen, ​​​​​​​Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca finanse edilen projeye başvuran Yıldırım, destek almaya hak kazandı.

Proje sayesinde hem ilçenin ağaçlandırılmasına hem de ekonomiye katkı sunan Yıldırım, yeni meyve bahçeleri oluşturarak üretimini artırmak istiyor.

Kınalıkoç köyünde 30 dönümlük tarım arazisini 3 yıl önce elma bahçesine dönüştürerek 3 bin 500 fidanı toprakla buluşturan Yıldırım, bu yıl ilk hasadını yaparak 200 ton elma elde etti.

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ülkenin daha yeşil olması ve daha çok üretmesi için herkesi fidan dikmeye davet eden Yıldırım, "Memleketimizde yetiştirdiğimiz meyveler tat ve aroma bakımından daha güzel. Bu yıl ilk hasadımızı yaptık. Üretimden memnunuz." dedi.

Elinde imkanı olan herkesin bu projeden yararlanarak bahçesini oluşturabileceğini anlatan Yıldırım, kayısı, armut ve ayva bahçeleri oluşturmak için de çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Ahlat'ın meyveciliğe uygun olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Uludere köyünde oluşturduğumuz ceviz bahçesinden de güzel sonuçlar aldık. Çiftçilerimizi bu yönde çalışmaya çağırıyoruz. Bölgemiz ağaç bakımından zayıf. Devletimizin katkılarıyla arazilerimizi ağaçlandırırsak doğaya, ekonomiye ve havanın temizlenmesine katkıda bulunuruz." diye konuştu.