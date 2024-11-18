Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te 70 yaşındaki hasta, prostat kanseri ameliyatıyla sağlığına kavuştu

        Bitlis Devlet Hastanesi'nde 70 yaşındaki İhsan Akbağ, yapılan prostat kanseri ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 14:04 Güncelleme: 18.11.2024 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te 70 yaşındaki hasta, prostat kanseri ameliyatıyla sağlığına kavuştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis Devlet Hastanesi'nde 70 yaşındaki İhsan Akbağ, yapılan prostat kanseri ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

        Bitlis Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Çağdaş Bildirici, gazetecilere, kentte ilk defa böyle bir ameliyatın gerçekleştirildiğini söyledi.

        Prostat kanserinin erkeklerde en çok görülen kanser türlerinden biri olduğunu belirten Bildirici, şöyle konuştu:

        "Belli bir evreden sonra cerrahi müdahale ya da radyoterapi gibi tedavi seçeneklerimiz var. Biz de hastamızla konuşup cerrahi müdahale ile tedavi kararı aldık. Tatvan Devlet Hastanesindeki hocamızla bu ameliyatı gerçekleştirdik. Bu tür cerrahi müdahaleler genellikle 3. basamak hastanelerde yapılır. Tüm birimlerden ekibimizle müdahaleyi tamamladık ve hastamızı sağlığına kavuşturduk. Önümüzdeki günlerde taburcu edeceğiz. Şu anda her şey yolunda ilerliyor. Bir sıkıntı yaşanmadı."

        Akbağ ise hastaneye geldiğinde doktorlar tarafından hastalığıyla ilgili bilgi verdiğini anlatarak, "Burada ameliyat kararı aldık. Kendilerine teşekkür ederim. Benim kurtarıcım oldular. Bu tür sıkıntısı olanların hemen hastaneye müracaat etmeleri gerekiyor. Sağlığıma kavuştum. Kendilerine ve ekibine çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Halk otobüsünde dehşet! Kadını kalçasından bıçakladı!
        Halk otobüsünde dehşet! Kadını kalçasından bıçakladı!
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Ada'dan Osimhen için takas teklifi!
        Ada'dan Osimhen için takas teklifi!
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Annenin feryadı: Eşi intihar süsü verdi! Gamze'nin ölümü kamerada!
        Annenin feryadı: Eşi intihar süsü verdi! Gamze'nin ölümü kamerada!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Kahreden kaza! Anne ve kızı can verdi!
        Kahreden kaza! Anne ve kızı can verdi!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        En çok hangi bölge kazandırdı?
        En çok hangi bölge kazandırdı?
        Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür?
        Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür?
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        "2026'da hanelerimizin yarısınının gaz ihtiyacını kendimiz sağlayacağız"
        "2026'da hanelerimizin yarısınının gaz ihtiyacını kendimiz sağlayacağız"
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"

        Benzer Haberler

        Bitlis Valisi Karakaya Mesirtepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti
        Bitlis Valisi Karakaya Mesirtepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti
        Doğaseverler Arin Gölü kıyısında yürüyüş yaptı
        Doğaseverler Arin Gölü kıyısında yürüyüş yaptı
        Bitlis'te motosikletin devrilmesi sonucu güvenlik korucusu hayatını kaybett...
        Bitlis'te motosikletin devrilmesi sonucu güvenlik korucusu hayatını kaybett...
        Motosikletle odun toplamaya giden güvenlik korucusu, kazada öldü
        Motosikletle odun toplamaya giden güvenlik korucusu, kazada öldü
        Bitlis'teki Urartu Kalesi'ndeki kazılarda yeni buluntular ortaya çıkarıldı
        Bitlis'teki Urartu Kalesi'ndeki kazılarda yeni buluntular ortaya çıkarıldı
        Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile etkinlikler 2 gün süreyle yas...
        Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile etkinlikler 2 gün süreyle yas...