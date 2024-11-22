Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Adilcevaz'da doğal gaz kullanımına başlandı

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından doğal gaz kullanımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 19:49 Güncelleme: 22.11.2024 - 19:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adilcevaz'da doğal gaz kullanımına başlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından doğal gaz kullanımına başlandı.

        Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, AK Parti İlçe Başkanı Yunus Yaralı ve Doğugaz A.Ş. Ahlat Şube Müdürü Seyit Ahmet Doğru, doğal gazın ilk kullanıldığı Meslek Yüksek Okulunda incelemelerde bulundu.

        Akbaba, yaptığı açıklamada, zorlu bir çalışmanın ardından doğal gazı ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Akbaba, "Asıl programımızı 30 Kasım'da Adilcevaz Meydanı'nda meşale yakımı ve büyük bir organizasyonla yapacağız. 30 Kasım'a kadar her gün 200 daireye doğalgaz erişimini sağlayacağız. Bu yıl ilçemizin 65'ine doğalgazı vereceğiz. Doğalgaz sadece hava kirliliğinden kurtulmak demek değil, istihdam, fabrika, iş demektir. Bu bakımdan büyük önem arz ediyor." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        Galatasaray'dan TFF'ye erteleme başvurusu!
        Galatasaray'dan TFF'ye erteleme başvurusu!
        22 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        22 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        MİT'ten 100 yıllık özel arşiv!
        MİT'ten 100 yıllık özel arşiv!
        35 yıllık komşu bunu yaptı!
        35 yıllık komşu bunu yaptı!
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Bitlis'te öğrencilerle buluştu
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Bitlis'te öğrencilerle buluştu
        Çocukların müstehcen görüntülerini paylaşan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Çocukların müstehcen görüntülerini paylaşan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Bitlis'te hasadı yapılan karakovan balı yurt dışından alıcı buluyor
        Bitlis'te hasadı yapılan karakovan balı yurt dışından alıcı buluyor
        Bitlis'te çocukların müstehcen görüntülerini sosyal medyada paylaşan 6 zanl...
        Bitlis'te çocukların müstehcen görüntülerini sosyal medyada paylaşan 6 zanl...
        Adilcevaz'da cevizli çikolata üretimine başlandı
        Adilcevaz'da cevizli çikolata üretimine başlandı
        Bitlis Eren Üniversitesi bal analizinde uluslararası başarı elde etti
        Bitlis Eren Üniversitesi bal analizinde uluslararası başarı elde etti