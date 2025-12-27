Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te kar nedeniyle bazı yollar ağır vasıtalara kapatıldı

        Bitlis'te etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle bazı güzergahlar geçici olarak ağır vasıtalara kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 22:38 Güncelleme: 27.12.2025 - 22:38
        Bitlis'te kar nedeniyle bazı yollar ağır vasıtalara kapatıldı
        Bitlis'te etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle bazı güzergahlar geçici olarak ağır vasıtalara kapatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, bölge ve il genelinde olumsuz havanın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, yoğun kar ve tipi nedeniyle Baykan-Bitlis, Muş-Bitlis, Ahlat-Tatvan ve Reşadiye-Tatvan kara yolunun tır ve kamyon gibi ağır vasıtaların geçişine geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

        Seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi için vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları uyarısı yapılan açıklamada, sürücülerin de araçlarında zincir bulundurmaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

