        Bitlis'te karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Bitlis'te karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        27.12.2025 - 20:48
        Bitlis'te İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Valiliğin, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, kar yağışının etkili olmasıyla birlikte il genelinde vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlaması için karla mücadele çalışmaları başlatıldı.

        İl Özel İdaresi ekipleri 354 köy ve 288 mezrayı kapsayan 3 bin 365 kilometrelik yol ağında kar temizleme ve yol açma çalışmalarını 92 personel ve 70 araçla yürütüyor.

        Sürücülere kar yağışı ve buzlanmaya karşı zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları, vatandaşlara ise acil durumlarda çağrı merkezlerini aramaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

        Kar yağışının il genelinde aralıklarla devam edeceği belirtildi.

