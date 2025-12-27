Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Tatvan'da kadın kursiyerler ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet dikiyor

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde "dikiş nakış ve giyim kursu"na katılan kursiyerler, ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet dikiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 15:12 Güncelleme: 27.12.2025 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tatvan'da kadın kursiyerler ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet dikiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde "dikiş nakış ve giyim kursu"na katılan kursiyerler, ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet dikiyor.

        Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan "dikiş nakış ve giyim kursu"na katılan kadınlar, sosyal sorumluluk programı kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet dikimine başladı.

        Kadın kursiyerlerin hazırladığı 200 kıyafet, paketlenerek okullara teslim edildi.

        Usta öğretici Zelal Kardoğan, merkezde görevli usta öğretici ve kursiyerlerin öğrenciler için gönüllü olarak çalıştığını söyledi.

        Öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak istediklerini belirten Kardoğan, projeye destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

        Kursiyerlerden Hüsna Ay ise "Okullarda eğitim gören çocuklar için burada elbise dikiyoruz. Kumaş ve elbise dikimi konusunda hem kendimizi geliştiriyoruz, hem de hazırladığımız elbiseleri hediye ettiğimiz çocuklar mutlu oluyor. Bu imkanı bize sağlayan kaymakamımıza ve kurum müdürümüze teşekkür ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Özlem'i evine kadar takip etti... Sokakta vahşet!
        Özlem'i evine kadar takip etti... Sokakta vahşet!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Anne bakkala gitti! Baba işteydi... 2 çocuk ise evdeydi!
        Anne bakkala gitti! Baba işteydi... 2 çocuk ise evdeydi!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu düzenleniyor!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu düzenleniyor!
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş

        Benzer Haberler

        Yüksek rakımlı Aydınlar beldesinde kar esareti başladı
        Yüksek rakımlı Aydınlar beldesinde kar esareti başladı
        Bitlis'te yağan kar 180 köy yolunu ulaşıma kapattı
        Bitlis'te yağan kar 180 köy yolunu ulaşıma kapattı
        Adilcevaz'da briket yüklü tır devrildi: 1 yaralı
        Adilcevaz'da briket yüklü tır devrildi: 1 yaralı
        Bitlis'te kar yağışı; 180 köy yolu ulaşıma kapandı
        Bitlis'te kar yağışı; 180 köy yolu ulaşıma kapandı
        Bitlis'te "Ailece Kitap Okuyoruz" buluşması
        Bitlis'te "Ailece Kitap Okuyoruz" buluşması
        Tatvan Devlet Hastanesi'nde yeni göz muayene üniti hizmete alındı
        Tatvan Devlet Hastanesi'nde yeni göz muayene üniti hizmete alındı