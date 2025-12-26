Tatvan Devlet Hastanesi'nde yeni göz muayene üniti hizmete alındı

Yeni göz muayene ünitinin hayırlı olmasını dileyen Ergene, güçlendirme çalışmalarıyla Tatvan ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlara daha nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bu kapsamda, hasta yoğunluğunun azaltılması, muayene sürelerinin kısaltılması, vatandaşların daha hızlı ve etkin sağlık hizmetine erişmesi için yeni bir göz muayene üniti hizmete alındı.

