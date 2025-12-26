Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında Nemrut Kalderası değerlendirme toplantısı yapıldı

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında Nemrut Kalderası'na ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 13:48 Güncelleme: 26.12.2025 - 13:48
        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında Nemrut Kalderası değerlendirme toplantısı yapıldı
        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında Nemrut Kalderası'na ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda Nemrut Kalderası için hazırlanması planlanan koruma amaçlı imar planı çalışmaları ele alındı.

        Toplantıda revize edilen sınırlar, tescil ve hukuki süreçler ile koruma-kullanma dengesi de değerlendirildi.

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Onur Aykaç, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü Sulak Alanlar Şube Müdürü Fatma Nisa Erimez, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, Jeopark Koordinatörü Prof. Dr. Kesran Akın, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, Orman İşletme Müdürü Mehmet Fatih Karataş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Ömer Cem Aysan, DSİ Şube Müdürü Niyazi Yayla ile ilgili kurum amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

