        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Tatvan'da "yerli malı" sergisi açıldı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Geçmişten Günümüze Yerli Malı Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 11:17 Güncelleme: 26.12.2025 - 11:17
        Vakıfbank İlkokulu öğrencileri tarafından Tatvan Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yöresel ürünler sergilendi.

        Programın açılışına katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, sergide geçmişten günümüze gelen ev eşyaları, araç ve gereçler ile Osmanlı Dönemi'nde kullanılan giyim ve kuşamın yer aldığı söyledi.

        Sergiyle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Uludağ, "Böyle güzel ve anlamlı bir sergiyi, eğitim öğretim kapsamında ilçemizde gerçekleştirmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu sergide emeği geçen Vakıfbank İlkokulumuzun idarecilerine, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Öğrencilerden Zeynep Koç ise "Atalarımızın ve dedelerimizin döneminden kalan eşyaları sergiledik. Sergimiz çok renkli ve ilgi görüyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

