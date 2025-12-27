Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Tatvan'da kar etkili oldu

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar etkili oldu.

        Giriş: 27.12.2025 - 17:44 Güncelleme: 27.12.2025 - 17:44
        Tatvan'da kar etkili oldu
        Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar etkili oldu.

        İlçede soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

        Kent genelinde etkili olan kar nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

        Beyaza bürünen ilçe merkezinde, vatandaşlar iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

