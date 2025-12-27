Bitlis'te kar nedeniyle yolda kalan sürücülere trafik ekipleri yardım etti

Trafik polisleri bölgeye gerek kar nedeniyle yolda kalan bazı sürücülere yardım etti, araçlarını mahsur kaldıkları yerden çıkardı.

Kentte yaşamı olumsuz etkileyen yoğun kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.