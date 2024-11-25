Bitlis'te yoğun kar sürücülere zor anlar yaşattı

Trafik ekipleri, kar ve soğuk havaya rağmen zaman zaman yolda kalan araçları iterek ulaşımın aksamaması için çaba gösterdi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolların kapanmaması ve ulaşımın güvenli sağlanması için ana arterlerde çalışma yürüttü.

Bitlis'te geceden bu yana yoğun kar etkili oldu.

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