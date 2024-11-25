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        Bitlis'te yoğun kar sürücülere zor anlar yaşattı

        Bitlis'te geceden bu yana yoğun kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 14:16 Güncelleme: 25.11.2024 - 14:16
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        Bitlis'te yoğun kar sürücülere zor anlar yaşattı
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        Bitlis'te geceden bu yana yoğun kar etkili oldu.

        Kar kalınlığının 25 santimetreyi bulduğu kent merkezinde, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        Görüş mesafesinin de düştüğü kentte, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolların kapanmaması ve ulaşımın güvenli sağlanması için ana arterlerde çalışma yürüttü.

        Trafik ekipleri, kar ve soğuk havaya rağmen zaman zaman yolda kalan araçları iterek ulaşımın aksamaması için çaba gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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