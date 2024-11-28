Bitlis'te 39 düzensiz göçmen yakalandı

Bu kapsamda, Güroymak ve Tatvan ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonlarda Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı yapan 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü.

Bitlis'in Güroymak ve Tatvan ilçelerinde Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

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