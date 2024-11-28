Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te 39 düzensiz göçmen yakalandı

        Bitlis'in Güroymak ve Tatvan ilçelerinde Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 11:36 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te 39 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Güroymak ve Tatvan ilçelerinde Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, Güroymak ve Tatvan ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonlarda Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı yapan 1 şüpheli yakalandı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, düzensiz göçmenler ise sınır dışı edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların perde arkası
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Musk'tan yaz-kış saati yorumu
        Musk'tan yaz-kış saati yorumu
        Kumkapı'da istek şarkı cinayeti!
        Kumkapı'da istek şarkı cinayeti!
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        7 yılda + 5 oldular
        7 yılda + 5 oldular
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        Kimlik soran polisi önce ısırdı, sonra tekmeledi!
        Kimlik soran polisi önce ısırdı, sonra tekmeledi!
        Onur 4 yaşındaydı... Kahreden an kamerada!
        Onur 4 yaşındaydı... Kahreden an kamerada!
        Trump'tan Rusya Özel Temsilciliği'ne kritik isim
        Trump'tan Rusya Özel Temsilciliği'ne kritik isim
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Astım atağına karşı 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi keşfedildi
        Astım atağına karşı 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi keşfedildi
        Lübnan'daki ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Lübnan'daki ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        "Eşitlik sağlanmalı"
        "Eşitlik sağlanmalı"
        Gürcistan'da eski futbolcu cumhurbaşkanı adayı
        Gürcistan'da eski futbolcu cumhurbaşkanı adayı
        Sosyal koruma şemsiyesi küçüldü
        Sosyal koruma şemsiyesi küçüldü
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte

        Benzer Haberler

        Dronla tespit edilen 39 kaçak göçmen yakalandı
        Dronla tespit edilen 39 kaçak göçmen yakalandı
        Bitlis'te 70 köy yolu ulaşıma kapandı
        Bitlis'te 70 köy yolu ulaşıma kapandı
        Bitlis'te terör operasyonu; 10 gözaltı
        Bitlis'te terör operasyonu; 10 gözaltı
        Bitlis'te otomobilinin lastiği patlayan sürücünün yardımına trafik polisler...
        Bitlis'te otomobilinin lastiği patlayan sürücünün yardımına trafik polisler...
        Bitlis'te terör örgütüne yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı
        Bitlis'te terör örgütüne yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı
        Bitlis'te ihtiyaç sahibi öğrencilere mont ve bot dağıtıldı
        Bitlis'te ihtiyaç sahibi öğrencilere mont ve bot dağıtıldı