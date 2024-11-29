Ahlat'ta "Ben Engelli Olsaydım" temalı resim sergisi açıldı

Engellilerle sohbet eden Bingöl ve beraberindekiler, onlara hediyeler verdi.

Kaymakamlık ile Engellilerle El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğince bir alış veriş merkezinde açılan sergi ilgi gördü.

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