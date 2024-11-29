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        Ahlat'ta "Ben Engelli Olsaydım" temalı resim sergisi açıldı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Ben Engelli Olsaydım" konulu resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 14:53 Güncelleme: 29.11.2024 - 15:10
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        Ahlat'ta "Ben Engelli Olsaydım" temalı resim sergisi açıldı
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Ben Engelli Olsaydım" konulu resim sergisi açıldı.

        Kaymakamlık ile Engellilerle El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğince bir alış veriş merkezinde açılan sergi ilgi gördü.

        Kaymakam Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ve beraberindekiler, engellilerin hazırladığı resimleri inceledi.

        Engellilerle sohbet eden Bingöl ve beraberindekiler, onlara hediyeler verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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