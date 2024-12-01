Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Adilcevaz
Hakemler: Erdal Akıncı, Ramazan Demiröz
TÜRŞAD: İbrahim Emet, Vefa Yılmaz, Enes Atlı, Alexis, Gjorgiev, Bojic (Taha Erden, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Bircan, Burak Topçu, Berke Eray Yetkin, Alparslan Koç, Burak Mert)
RAMS Global Cizre Belediyespor: Ekrem Caner Çiçekoğlu, Mestre, Kemal Kayhan, Metin Toy, Oğuzhan Doğruluk, Emre Batur (Atakan Topal, Çağatay Durmuş, Semih Çelik)
Setler: 25-18, 23-25, 25-19, 19-25,13-15
Süre: 132 dakika (34, 27, 25, 23, 23)
BİTLİS
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.