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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 17:26 Güncelleme: 01.12.2024 - 18:02
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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
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        Salon:Adilcevaz

        Hakemler: Erdal Akıncı, Ramazan Demiröz

        TÜRŞAD: İbrahim Emet, Vefa Yılmaz, Enes Atlı, Alexis, Gjorgiev, Bojic (Taha Erden, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Bircan, Burak Topçu, Berke Eray Yetkin, Alparslan Koç, Burak Mert)

        RAMS Global Cizre Belediyespor: Ekrem Caner Çiçekoğlu, Mestre, Kemal Kayhan, Metin Toy, Oğuzhan Doğruluk, Emre Batur (Atakan Topal, Çağatay Durmuş, Semih Çelik)

        Setler: 25-18, 23-25, 25-19, 19-25,13-15

        Süre: 132 dakika (34, 27, 25, 23, 23)

        BİTLİS

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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