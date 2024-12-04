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        Bitlis'te polisler özel gereksinimli çocuklarla buluştu

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekipleri, özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 21:22 Güncelleme: 04.12.2024 - 21:27
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        Bitlis'te polisler özel gereksinimli çocuklarla buluştu
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekipleri, özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Kültür Mahallesi'nde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.

        Çocuklarla yakından ilgilenen polisler, onlarla çeşitli oyunlar oynadı.

        Komiser Müge Bostan, gazetecilere, çocuklara yönelik etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Tüm kesimlerle iç içe olmaya çalıştıklarını belirten Bostan, "Öğrencilerimizle pasta kestik, onlara balon dağıttık, yüz boyama ve palyaço etkinliği yaptık. Zaman zaman bu tür etkinlikleri yapıyoruz. Toplumun her kesimine hitap etmek istiyoruz." dedi.

        Çocuklarının mutluluğuna şahit olan veliler de polis ekiplerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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