Bitlis'te badminton antrenörlük kursu başladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "2. Kademe Badminton Antrenörlük Kursu" başladı.

Sporcu Fabrikası'nda açılan ve bir hafta sürecek kursa 15 ilden 45 antrenör adayı katıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Ak, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Badminton Federasyonu işbirliğiyle ilçede antrenörlük kursunun açıldığını söyledi.

Ak, "Birinci kademe antrenörlük belgesine sahip olan antrenör adaylarımız, ikinci kademe antrenörlük kursunda spor bilimi, beslenme ve antrenman metotlarıyla ilgili kişisel ve bilimsel gelişimlerini tamamlayacak. Eğitimden sonra ikinci kademe antrenör belgesini almaya hak kazanacaklar." dedi.

Antrenör adayı Necla Karaca ise "Mardin'den geldim. İkinci kademe antrenörlük belgesini almak istiyorum. Buradaki eğitimden çok memnun kaldık." diye konuştu.