Rus ve İranlı eğitmenler Bitlis'te kuaförlük ve makyaj eğitimi verdi

İran ve Rusya'dan gelen 4 eğitmen, Bitlis'in Tatvan ilçesinde farklı illerden 25 kuaför ve güzellik uzmanına eğitim verdi.

İlçedeki özel bir işletmede düzenlenen programda eğitmenler, profesyonel makyaj, protez tırnak, saç renklendirme ve topuz şekillendirme tekniklerini uygulamalı olarak anlattı.

Programı düzenleyen Hüseyin Yüksel, organizasyonun kadın kuaförü ve güzellik uzmanlarına yönelik olduğunu söyledi.

İran'dan 3 ve Rusya'dan bir eğitmenin programa katılım sağladığını belirten Yüksel, "Tatvan'da 4 gün boyunca profesyonel makyaj, protez tırnak, saç renklendirme ve topuz şekillendirme üzerine eğitimler verilecek. Ülkemizdeki farklı il ve ilçelerden gelen 25 kuaför ve güzellik uzmanına uygulamalı olarak eğitim programı düzenledik. Eğitim programı sonrası katılım belgesi vereceğiz." diye konuştu.