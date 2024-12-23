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        Rus ve İranlı eğitmenler Bitlis'te kuaförlük ve makyaj eğitimi verdi

        İran ve Rusya'dan gelen 4 eğitmen, Bitlis'in Tatvan ilçesinde farklı illerden 25 kuaför ve güzellik uzmanına eğitim verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 21:36 Güncelleme: 23.12.2024 - 21:42
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        Rus ve İranlı eğitmenler Bitlis'te kuaförlük ve makyaj eğitimi verdi
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        İran ve Rusya'dan gelen 4 eğitmen, Bitlis'in Tatvan ilçesinde farklı illerden 25 kuaför ve güzellik uzmanına eğitim verdi.

        İlçedeki özel bir işletmede düzenlenen programda eğitmenler, profesyonel makyaj, protez tırnak, saç renklendirme ve topuz şekillendirme tekniklerini uygulamalı olarak anlattı.

        Programı düzenleyen Hüseyin Yüksel, organizasyonun kadın kuaförü ve güzellik uzmanlarına yönelik olduğunu söyledi.

        İran'dan 3 ve Rusya'dan bir eğitmenin programa katılım sağladığını belirten Yüksel, "Tatvan'da 4 gün boyunca profesyonel makyaj, protez tırnak, saç renklendirme ve topuz şekillendirme üzerine eğitimler verilecek. Ülkemizdeki farklı il ve ilçelerden gelen 25 kuaför ve güzellik uzmanına uygulamalı olarak eğitim programı düzenledik. Eğitim programı sonrası katılım belgesi vereceğiz." diye konuştu.

        İran'ın Urumiye kentinden gelen eğitmenlerden Sahar Mirzaei de "Makyaj eğitimi veriyorum. Türkiye'deki farklı şehirlerde çok sayıda eğitime katıldım. Bugün de Tatvan'dayım ve buradaki arkadaşlarla çok güzel çalışıyoruz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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