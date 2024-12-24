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        Bitlis'te "Malazgirt'i yeniden keşfetmek" konferansı düzenlendi

        Bitlis Eren Üniversitesi'nde (BEÜ) verilen "Malazgirt'i yeniden keşfetmek" konulu konferansta, bölgede yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 19:02 Güncelleme: 24.12.2024 - 19:54
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        Bitlis'te "Malazgirt'i yeniden keşfetmek" konferansı düzenlendi
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        Bitlis Eren Üniversitesi'nde (BEÜ) verilen "Malazgirt'i yeniden keşfetmek" konulu konferansta, bölgede yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

        İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen konferansta, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Malazgirt'in sadece Malazgirt'ten ibaret olmadığını, Ahlat'ı, Bitlis'i ve Muş'u birlikte yansıtan bir alanı ifade ettiğini söyledi.

        Malazgirt'in tarihte çok önemli bir yerinin olduğunu dile getiren Elmastaş, "Anadolu'da 1000 yıl önce kardeşliğin tesis edildiği bir alanı ifade ediyor. Malazgirt'in önemi giderek artıyor. Türkiye'nin bulunduğu yer, aslında Malazgirt'in daha fazla öne çıkarılmasını gerektiriyor." dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle son yıllarda Ahlat ve Malazgirt'te önemli etkinliklerin yapıldığını belirten Elmastaş, Malazgirt'in sadece tarihi bir olay olarak değil, Anadolu'da 1000 yıllık kardeşliğin başlangıç noktası olarak algılanması ve yeni nesillere bu şekilde aktarılması gerektiğini ifade etti.

        Konferansa konuşmacı olarak katılan Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican da bölgenin çok bakir ve bir tarihçi için maden niteliğinde olduğunu söyledi.

        İklim ve fiziksel şartlardan dolayı bölgedeki kazı çalışmalarını yaz aylarında yapabildiklerini ifade eden Alican, "5 yılda hiç çalışılmamış ve literatüre girmemiş onlarca höyük keşfettik. Arkeologların 50-60 yıl kazı yapabileceği yerler ortaya çıkardık." diye konuştu.

        Elmastaş'ın Alican'a plaket vermesiyle sona eren konferansa, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, BEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayhan Yılmaz ile Prof. Dr. Ayşe Dilek Özşahin Kireçci, Genel Sekreter Doç. Dr. Behçet Kocaman, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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