Bitlis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde taklit anahtarla kilit açarak hırsızlık yapan ve hakkında 28 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde taklit anahtarla kilit açarak hırsızlık yapan ve hakkında 28 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Tatvan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, taklit anahtarla kilit açarak hırsızlık yapan ve hakkında 28 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis bulunan M.Ş.A, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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