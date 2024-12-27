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        Bitlis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde taklit anahtarla kilit açarak hırsızlık yapan ve hakkında 28 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 22:50 Güncelleme: 27.12.2024 - 22:59
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        Bitlis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde taklit anahtarla kilit açarak hırsızlık yapan ve hakkında 28 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Tatvan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, taklit anahtarla kilit açarak hırsızlık yapan ve hakkında 28 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis bulunan M.Ş.A, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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