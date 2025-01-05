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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, AK Parti Bitlis İl Kongresi'nde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde, ilk günkü aşk ve heyecanımızla güçlü ve büyük Türkiye yolunda Türkiye Yüzyılı destanını hep birlikte yazmaya devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 19:03 Güncelleme: 05.01.2025 - 19:09
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, AK Parti Bitlis İl Kongresi'nde konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde, ilk günkü aşk ve heyecanımızla güçlü ve büyük Türkiye yolunda Türkiye Yüzyılı destanını hep birlikte yazmaya devam edeceğiz." dedi.

        AK Parti Bitlis 8. Olağan İl Kongresi, İsmail Eren Spor Kompleksi'nde yapıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşma izletildi.

        Ardından partililere hitap eden Uygur, kongrenin hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

        "Erdemliler Hareketi" olarak 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yola çıktıklarını belirten Uygur, "Bu teşkilatların heyecanı ve kuvvetiyle Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde yol yürüyerek Allah'a şükürler olsun heybesi dopdolu bir Türkiye'yi inşa ettik. Yenilenme ve tazelenme diyoruz. Yenilenirken, tazelenirken engellemelere rağmen hangi zorlu aşamalardan geçerek nereden nereye geldiğimizi bu teşkilatların unutmaması gerekiyor. Önce bu teşkilatların kendi gücünün ve heyecanının farkında olması gerekiyor. Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde bu millete hizmet yolunda katedecek daha çok aşamamız var." diye konuştu.

        - "Türkiye Yüzyılı destanını hep birlikte yazmaya devam edeceğiz"

        Bir vizyon ortaya koyduklarını ve belirledikleri hedefler doğrultusunda yola devam ettiklerini dile getiren Uygur, şunları kaydetti:

        "23 yıllık kazanımlarımızla, müktesebatımızla, bir zamanlar terörle anılan Gabar'daki petrolümüzle, Karadeniz'deki doğal gazımızla, yüzde 17'lerden yüzde 80'lere ulaşan yerli ve milli savunma sanayimizle, şehir hastanelerimizle, Yusufeli Barajı'mız, Çanakkale ve Osmangazi köprülerimizle, say say bitiremiyoruz değil mi? En büyük mücadelemiz olan vesayeti tarihin kirli sayfalarına gömmemizle... Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde ilk günkü aşk ve heyecanımızla güçlü ve büyük Türkiye yolunda Türkiye Yüzyılı destanını hep birlikte yazmaya devam edeceğiz."

        AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ise AK Parti'nin 23 yıldır bu milletten güç olarak yoluna devam eden büyük bir halk hareketi olduğunu söyledi.

        Yürüttükleri siyasetin mayasının hizmet, eser ve yatırım olduğunu belirten Bedirhanoğlu, şöyle devam etti:

        "Bitlis'te milletvekili olarak görev yapan ama bu memlekette hiçbir yatırıma, esere ve hizmete imza atmamış bir milletvekili Sayın Olan (DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan), maalesef meclis kürsüsüne çıkıp şahsımı ve Bitlis Belediye Başkanı'mız Nesrullah Tanğlay'ı töhmet altında bırakarak hakkımızda soruşturmaların yürütüldüğünü iddia etti. Milletin kürsüsünden, millete yalan atmak kadar aciz ve haysiyetsiz bir şey olamaz. Söz konusu milletvekiline çağrıda bulunuyorum, işte milletin içindeyiz, hodri meydan. Bugüne kadar 15 yıllık kamu hizmetim ve siyaset hayatında hakkımda açılmış bırakın bir soruşturmayı, bir inceleme dahi varsa bugün milletvekilliği görevimden istifa etmeye hazırım. Sayın Olan yoksa sen istifa edecek misin?"

        - "Kongremiz bayram havasında geçiyor"

        Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da AK Parti'de kongrelerin şölen havasında geçtiğini belirterek, "Bugün de insanlar salona sığmamış, kongremiz bayram havasında geçiyor. Emeği geçen tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum." dedi.

        AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Çok zorlu ve sıkıntılı süreçlerden geldik. Seçimde Türkiye'nin en başarılı illerinden biri olduk. 13 belediyeden 10'unu aldık." ifadelerini kullandı.

        Köstekçi'nin yeniden AK Parti İl Başkanlığına seçildiği kongreye, AK Parti MKYK üyeleri, bölge koordinatörleri, siyasi partilerin il başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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