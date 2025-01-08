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        Bitlis'te sis ve soğuk hava etkili oldu

        Bitlis'te sis etkili oldu, soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 15:27 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:27
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        Bitlis'te sis ve soğuk hava etkili oldu
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        Bitlis'te sis etkili oldu, soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu.

        Kentteki kar yağışının ardından başlayan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

        Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bitlis-Tatvan ile Bitlis-Güroymak kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Bölgedeki ağaçlar ve bitkilerde soğuk havanın etkisiyle kırağı oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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