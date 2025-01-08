Bitlis'te sis ve soğuk hava etkili oldu
Bitlis'te sis etkili oldu, soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu.
Bitlis'te sis etkili oldu, soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu.
Kentteki kar yağışının ardından başlayan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bitlis-Tatvan ile Bitlis-Güroymak kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Bölgedeki ağaçlar ve bitkilerde soğuk havanın etkisiyle kırağı oluştu.
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