Bitlis'teki kazada ağır yaralanan genç ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Güzeltaş, desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanlığı yetkililerine ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaldırıldığı Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde plastik cerrahi, kulak burun boğaz ile göz hastalıkları bölümlerinden doktorların müdahale ettiği Yılmaz'ın, ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün, Bitlis-Baykan kara yolunun Yenice köyü mevkisinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü Yılmaz, ağır yaralandı.

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