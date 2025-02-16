Bitlis'teki kazada ağır yaralanan genç ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
Bitlis'te trafik kazasında ağır yaralanan 22 yaşındaki Samet Yılmaz, ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Bitlis'te trafik kazasında ağır yaralanan 22 yaşındaki Samet Yılmaz, ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün, Bitlis-Baykan kara yolunun Yenice köyü mevkisinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü Yılmaz, ağır yaralandı.
Kaldırıldığı Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde plastik cerrahi, kulak burun boğaz ile göz hastalıkları bölümlerinden doktorların müdahale ettiği Yılmaz'ın, ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.
Gece hastanede gözetim altında tutularak gerekli tedavileri yapılan Yılmaz, sabah kara yoluyla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na götürüldü.
Yılmaz, Bitlis Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş'ın yaptığı görüşmeler sonucu Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Güzeltaş, desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanlığı yetkililerine ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
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