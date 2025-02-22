Bitlis'te hasar gören enerji nakil hatları ekiplerin zorlu çalışmasıyla onarıldı

Bitlis'te Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle zarar gören enerji nakil hatlarını zorlu koşullarda onardı.

VEDAŞ'tan alınan bilgiye göre, bazı yüksek kesimlerde kar ve tipi nedeniyle enerji nakil hatlarında arıza meydana geldi.

Karlı tepeleri yürüyerek aşarak bölgeye giden ekipler, olumsuz havaya rağmen arızaları giderdi.

Ekipler, zorlu çalışmayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

VEDAŞ İl Müdürü Ömer Çelebi, vatandaşların kesintisiz enerji hizmeti almasını sağlamak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ekiplerin zorlu şartlarda çalıştığını aktaran Çelebi, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın can ve mal güvenliği bizim için önemli. Bu mevsimde kopmuş iletkenler ve devrilen direkler gibi arızalarla karşılaşabiliyoruz. Çalışanlarımız, elektrik şebekesi, aydınlatma ve diğer hizmetlerin aktif halde kalmasını sağlamak için gece gündüz çalışıyorlar. Elektrik arızalarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar, bölgedeki vatandaşların kış mevsimini daha güvenli şekilde geçirmelerini sağlıyor."