Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

Bitlis merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 20 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bitlis merkezli İstanbul ve Muş'ta uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Tespit edilen evler ve hükümlülerin kaldığı bazı koğuşlardaki aramalarda, 14 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, 5 uyuşturucu kullanım aparatı, ruhsatsız av tüfeği, 9 cep telefonu ve 9 dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u sevk edildikleri adliyede tutuklandı, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.