Yeşilay Bitlis Şube Başkanı Yazar'dan Vali Karakaya'ya ziyaret

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Vali Karakaya, 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla Yeşilay Şube Başkanı Yazar, yönetim kurulu üyeleri ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi personelini makamında kabul etti.

Yeşilay Bitlis Şube Başkanı Serdar Yazar, Yeşilay Haftası dolayısıyla Vali Ahmet Karakaya'yı ziyaret etti.

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