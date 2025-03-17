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        AK Parti Bitlis Milletvekili Bedirhanoğlu, Güroymak'ta ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Güroymak ilçesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Laleler Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 20:53 Güncelleme: 17.03.2025 - 20:53
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        AK Parti Bitlis Milletvekili Bedirhanoğlu, Güroymak'ta ziyaretlerde bulundu
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        AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Güroymak ilçesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Laleler Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti.

        Bedirhanoğlu, İlçe Belediye Başkanı Eşref Mutlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ve İlçe Başkanı Nihat Yavuz ile ilçede ziyaretlerde bulundu.

        ADEM ve kooperatifteki kadınlarla bir araya gelen Bedirhanoğlu, sorun ve taleplerini dinledi.

        Badınların üretime katılması ve girişimcilik faaliyetlerinde bulunmasının önemli olduğunu belirten Bedirhanoğlu, her zaman onların yanında olacaklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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