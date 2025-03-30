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        Adilcevaz Belediye Başkanı Akbaba, temizlik çalışmalarına katıldı

        Bitlis'in Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, çarşı merkezinde yürütülen temizlik çalışmalarına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 06:14 Güncelleme: 30.03.2025 - 06:14
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        Adilcevaz Belediye Başkanı Akbaba, temizlik çalışmalarına katıldı
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        Bitlis'in Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, çarşı merkezinde yürütülen temizlik çalışmalarına katıldı.

        Belediye ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde temizlik çalışması yürüttü.

        Belediye Başkanı Akbaba da temizlik yapan personele yardım etti.

        Akbaba, temizlik faaliyetlerinin bayram öncesi geleneksel hale geldiğini söyledi.

        Vatandaşların bayramını tebrik eden Akbaba, "Vatandaşlarımız alışverişlerini tamamladı. Esnaf iş yerlerini kapattıktan sonra biz de belediye ekiplerimizle çarşı merkezinde ve çevresinde temizlik çalışması yapıyoruz. Bayram ziyaretlerine gidecek hemşerilerimiz her zaman olduğu gibi tertemiz bir Adilcevaz görecek. İlçemizi bölgemizin en temiz şehri yapmak için gece gündüz çalışacağız." dedi.

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