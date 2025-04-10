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        Bitlis polisi "her temas bir iz bırakır" ilkesiyle 15 ayda 355 suçluyu yakaladı

        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, parmak izi tespitiyle kentte meydana gelen olaylara karışan 355 şüpheliyi tespit ederek yakalanmalarını sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 11:12 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:12
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        Bitlis polisi "her temas bir iz bırakır" ilkesiyle 15 ayda 355 suçluyu yakaladı
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        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, parmak izi tespitiyle kentte meydana gelen olaylara karışan 355 şüpheliyi tespit ederek yakalanmalarını sağladı.

        Teknolojik imkanlardan en üst düzeyde faydalanan Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, kentte yaşanan olaylarda parmak izi analizi ile suçluları hızla tespit ederek önemli başarılara imza atıyor.

        Olay yerinden topladıkları suç unsurlarını ve delil niteliği taşıyan materyalleri laboratuvara getiren ekipler, ışın teknolojisi ve bazı kimyasal maddeleri kullanarak çözülmesi zor olayları aydınlatıyor.

        "Her temas iz bırakır" prensibiyle delilleri en ince ayrıntısına kadar inceleyen ekipler, parmak izi veri tabanını da kullanarak kentte son 15 ayda meydana gelen 314 olaya karışan 355 şüpheliyi parmak izlerinden tespit ederek yakalanmalarını sağladı.

        ​​​​​​​- "Bitlis Emniyet Müdürlüğü geçen yıl Türkiye'de ilk 10'da yer aldı"

        Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü Talet Afşar, AA muhabirine, meydana gelen olaylardan hemen sonra ekiplerin hızlıca bölgeye intikal ederek çalışma yürüttüğünü söyledi.

        Olay yerindeki materyaller üzerinde ilk tespitlerin yapıldığını belirten Afşar, "Tespiti yapılan izler hızlıca laboratuvara getirilerek uzmanlarımız tarafından 3 ila 10 gün kimyasallara tabi tutulur. İzler tasnif edildikten sonra uzman raporu ile Kimlik Bildirme Büro Amirliğine iletilir. Buradaki görevlilerimiz, HAVELSAN mühendislerinin ürettiği milli yazılım programındaki yaklaşık 70 milyon parmak iziyle karşılaştırır. Sonra bu izler, yine uzman raporuyla soruşturmacı birimlere gönderilir." diye konuştu.​​​​​​​

        Olay yerindeki bulguları en küçük ayrıntısına kadar incelediklerini anlatan Afşar, şunları kaydetti:

        "Bitlis'te 2024'te parmak izinden tespit edilen şüpheli sayısı 231, bu yıl ise 124'tür. Son 15 ayda 355 şüpheli tespit edildi. Bitlis Emniyet Müdürlüğü, 2024'te Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı çalışmalar sonucu parmak izi tespit oranında Türkiye'de ilk 10'da yer aldı. Kentteki bir olayla ilgili, narkotik şüphelisinden alınan örnekler laboratuvar ortamında yaklaşık 10 gün kimyasallara tabi tutularak izler tespit edildi. Bu izler soruşturmacı birimlere gönderildi ve yakalanan suçlular adalete teslim edildi. Olay yeri inceleme titizlik ve dikkat gerektiren bir konu. Burada yapılan her işlem insanın hayatını etkileyebiliyor. Dolayısıyla titiz davranmak zorundayız."

        Çözülmesi zor olan olayları bile titiz çalışmayla aydınlattıklarını ifade eden Afşar, "Bir narkotik şüphelisinden elde edilen materyalde gözle görünür bir delil yoktu. Arkadaşlarımız olay yerinde ve laboratuvar ortamında hassas çalışma yaptı. Kimyasallara tabi tutulan materyalde parmak izi bulundu ve şüpheli tespit edildi." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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