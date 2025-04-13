Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

        Bitlis'te kent merkezi ile Güroymak, Mutki ve Tatvan ilçelerinde tüm okullarda, Ahlat ilçesinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 21:47 Güncelleme: 13.04.2025 - 21:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        ABONE OL

        Bitlis'te kent merkezi ile Güroymak, Mutki ve Tatvan ilçelerinde tüm okullarda, Ahlat ilçesinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının gece boyunca devam etmesinin ve sabah saatlerinde buzlanmanın beklendiği belirtildi.

        Öğrenci ve vatandaşların güvenliğinin göz önünde bulundurulduğuna yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "14 Nisan Pazartesi günü Bitlis merkez ilçe, Güroymak, Mutki ve Tatvan ilçelerimiz genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) ile rehabilitasyon merkezlerinde, Ahlat ilçemizde ise taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir. Bu ilçelerimizde hamile ve engelli kamu çalışanlarımız, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelimiz de idari izinli sayılacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Livakovic bizi kurtardı!"
        "Livakovic bizi kurtardı!"
        Taksici, gaspçıyı biber gazıyla püskürttü
        Taksici, gaspçıyı biber gazıyla püskürttü
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        Amasya'da korkutan deprem!
        Amasya'da korkutan deprem!
        Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı!
        Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı!
        Soba gazı 3 can aldı!
        Soba gazı 3 can aldı!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Haydi bakalım bu da oldu
        Haydi bakalım bu da oldu
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'

        Benzer Haberler

        Bitlis'te yaralı halde bulunan flamingo tedavi altına alındı
        Bitlis'te yaralı halde bulunan flamingo tedavi altına alındı
        Bitlis'te eğitime 'kar' engeli
        Bitlis'te eğitime 'kar' engeli
        Muş ve Bitlis'te kar yağışı etkili oldu
        Muş ve Bitlis'te kar yağışı etkili oldu
        Bitlis'te kardan kapanan 60 köy yolu ulaşıma açıldı
        Bitlis'te kardan kapanan 60 köy yolu ulaşıma açıldı
        Bitlis'te doğal gaz borusu delindi
        Bitlis'te doğal gaz borusu delindi
        Ayakkabısında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Ayakkabısında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı