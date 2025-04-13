Bitlis'te kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Bitlis'te kent merkezi ile Güroymak, Mutki ve Tatvan ilçelerinde tüm okullarda, Ahlat ilçesinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının gece boyunca devam etmesinin ve sabah saatlerinde buzlanmanın beklendiği belirtildi.

Öğrenci ve vatandaşların güvenliğinin göz önünde bulundurulduğuna yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"14 Nisan Pazartesi günü Bitlis merkez ilçe, Güroymak, Mutki ve Tatvan ilçelerimiz genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) ile rehabilitasyon merkezlerinde, Ahlat ilçemizde ise taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir. Bu ilçelerimizde hamile ve engelli kamu çalışanlarımız, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelimiz de idari izinli sayılacaktır."