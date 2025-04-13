Bitlis'te yaralı halde bulunan flamingo tedavi altına alındı

Bitlis'in merkeze bağlı Yolalan beldesinde yaralı halde bulunan flamingo tedavi altına alındı.

Beldede ayağından yaralı olan flamingoyu görenler, kuşu Tatvan ilçesindeki özel veteriner kliniğine götürdü.

Veteriner hekim Dilan Hisar Ölper tarafından kırık olan ayağı bandajla sarılan ve ilaç tedavisine başlanan flamingo, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne nakledilecek.

Ölper, beldeden getirilen flamingonun silahla vurulduğunu ve ayağının kırık olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Yaralı kuşun sağ ayak kemiğinin parçalandığını belirten Ölper, "Ayağında doku kaybı vardı. Enfeksiyon olmasın diye ağrı kesici ve antibiyotik uyguladık. Kırık yeri temizleyip bandaja aldık, röntgen çektik. Röntgende de kırıkları teyit ettik. Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünü arayıp durumu bildirdik. Yarın kuşu Van'a götüreceklerini ilettiler. Kuşumuzun genel durumu iyi. İnşallah iyileşir ve kısa sürede doğaya kavuşur." diye konuştu.