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        Bitlis'te 4 kilo 297 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Bitlis merkezli Ahlat ve Hizan ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 297 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 10:39 Güncelleme: 18.04.2025 - 10:39
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        Bitlis'te 4 kilo 297 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Bitlis merkezli Ahlat ve Hizan ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 297 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi ve Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahlat ve Tatvan cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Özel harekat timlerinin desteğiyle 16 Nisan'da kent merkezi ile Ahlat ve Hizan ilçelerinde belirlenen bazı adreslere operasyon düzenlendi.

        Şüphelilerin ikametlerinde, araçlarında ve üst aramalarında, 4 kilo 297 gram sentetik uyuşturucu ve 770 kullanımlık peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı, 14 şüpheliye de adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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